Сотрудники Кольской АЭС завоевали золото и серебро на VIII чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech-2021

На соревнованиях отличились Михаил Котов и Антон Павлов. Фото: Кольская АЭС

29 октября в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2021.

В компетенции «Электромонтаж» золото завоевал электромонтер электрического цеха Михаил Котов, а его коллега электромонтер Антон Павлов получил серебро в направлении «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты».

- Я поздравляю наших специалистов. Им удалось показать всю свою силу и серьезную подготовку, свой настрой на высокие результаты в этом конкурсе. Кольская атомная станция гордится работниками, которые стремятся к развитию и достижению своих целей. Медали за победу и призовые места – это вклад в общее дело всей отрасли. Работники Кольской АЭС, вошедшие в сборную команду госкорпорации «Росатом», достойно представили нашу станцию, - сказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Чемпионат проводится АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также крупнейших российских холдингов и корпораций.

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