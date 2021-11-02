Самолет Мурманск - Москва задержался с вылетом на пару часов из-за тумана

Перенос времени вылета был принят по решению авиаперевозчика. Фото: Олег ФИЛОНОК

Самолет СУ-1323, который должен был вылететь из аэропорта "Мурманск" в "Шереметьево" в 7.30 2 ноября, задержался почти на два с половиной часа. Рейс на Москву отложили из-за сильного тумана, который окутал столицу.

Как сообщили в мурманском аэропорту, перенос времени вылета был принят по решению авиаперевозчика.

Всего в Москве из-за ухудшившихся метеоусловий пришлось отменить 36 рейсов, задержались 70 самолетов.

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