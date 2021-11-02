Предприниматели в Мурманской области жалуются на приложение для считывания QR-кодов

Предприниматели Мурманской области жалуются на программу для считывания QR-кода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября в Мурманской области для посещения кафе, ресторанов, кино и т.д. нужны QR-коды. Получить их можно на "Госуслугах" или в МФЦ.

Предпринимателям, для того чтобы проверить QR-код, надо скачать специальное приложение. В минцифре уже подсказали, как им пользоваться, но северяне жалуются на то, что использовать эту программу невозможно.

Ранее минцифры выпустило инструкцию для предпринимателей. Фото: оперштаб

- Сервис, который рекомендует министерство, не работает у многих предпринимателей! Лично мне на "горячей линии" ответили, что полгорода звонит по поводу невозможности воспользоваться рекомендованным приложением, но помочь не могут, - рассказала северянка Алена Пушкина.

Предприниматели скачивают другие программы.

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