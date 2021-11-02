Жители Кандалакши боятся огромных стай бродячих собак

Бродячие собаки собираются в стаи и бегают по Кандалакше. Фото: vk.com/goodmurmansk

Кандалакшу можно назвать одним из городов Мурманской области, где проблема бродячих собак стоит особенно остро.

Местные жители не раз жаловались на стаи, но проблему не удается решить. В группе "ДТП и ЧП Мурманск" опубликовали снимок, на котором группа собак, более 10 голов, собралась около одного из магазинов. В конце октября псы загрызли теленка, в феврале - нерпу. Не раз они кидались на детей и взрослых.

На странице губернатора кандалакшане одно за другим оставляют сообщения, где просят помочь решить их проблему.

- Комитет по ветеринарии Мурманской области в настоящее время прорабатывает программу строительства приюта для безнадзорных животных в Кандалакше. На прошедшей неделе в городе отловили 14 животных, - отреагировали на жалобы в веткомитете Мурманской области.

Там же отметили, что на ближайшее время запланированы дополнительные рейды.

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