В Кировске ищут кота Симбу

Кота Симбу ищут с 9 октября [снимок носит иллюстративный характер].
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Кировске 20 тысяч рублей заплатят тому, кто поможет найти котика по кличке Симба.
Он пропал еще вечером 9 октября.
- В семье тоскуют по Симбе и переживают по поводу его пропажи. Его очень ждет младший братик Пумба, который не понимает, куда он делся, - пишут хозяева кота.
Хозяева очень переживают за пропавшего Симбу. Фото: vk.com/narodnoetvx
Тех, кто может помочь, просят позвонить по указанным в объявлении телефонам.
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