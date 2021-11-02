В Кировске ищут кота Симбу

Кота Симбу ищут с 9 октября [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировске 20 тысяч рублей заплатят тому, кто поможет найти котика по кличке Симба.

Он пропал еще вечером 9 октября.

- В семье тоскуют по Симбе и переживают по поводу его пропажи. Его очень ждет младший братик Пумба, который не понимает, куда он делся, - пишут хозяева кота.

Хозяева очень переживают за пропавшего Симбу. Фото: vk.com/narodnoetvx

Тех, кто может помочь, просят позвонить по указанным в объявлении телефонам.

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