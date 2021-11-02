В районе Тик-Губы снегоход с двумя пассажирами провалился под лед

Снегоход провалился под лед рядом с Тик-Губой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 1 на 2 ноября в районе поселка Тик-Губа проходила спасательная операция. В 1.55 по системе "112" поступила информация, что под лед провалился снегоход с двумя пассажирами.

- В 02.10 граждане найдены, состояние удовлетворительное, доставлены на берег, переданы бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

К операции были привлечены 27 человек.

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