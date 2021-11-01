В Мурманской области назвали сроки реконструкции корпуса областного онкодиспансера

Спецификой медучреждения определяется масса сложностей, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта, поэтому его создание не может быть быстрым. Фото: правительство МО

Региональный минстрой и управление капитального строительства планируют запустить аукцион на реконструкцию областного онкодиспансера. Он начнется, как только проект преобразований лечебного учреждения пройдет госэкспертизу.

На месте бывшего роддома №3 должен появиться новый девятиэтажный хирургический корпус, который будет включать себя операционный и реанимационный этажи и пять этажей хирургических отделений. Отдельный этаж займут патологоанатомическая лаборатория и центральный стерилизационный блок.

О том, когда планируется завершить работы, «АиФ-Мурманск» рассказал заместитель председателя комитета по охране здоровья Мурманской областной Думы Роман Пономарев.

- Строительство такого объекта нельзя сравнить с возведением многоквартирного дома. Спецификой медучреждения определяется масса сложностей, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта. Именно поэтому он так долго выходит из-под пера проектировщиков. Мы надеемся, что ориентировочно до 2024 года в Мурманске появится хирургический комплекс, а затем на месте существующего онкодиспансера начнется создание нового лечебно-диагностического корпуса, - отметил он.

Минстрой и Управление капитального строительства региона планируют запустить аукционные мероприятия на реконструкцию областного онкодиспансера. Они начнутся, как только проект преобразований лечебного учреждения пройдёт государственную экспертизу.

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