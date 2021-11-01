Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 17:46

Прогноз погоды в Мурманске и области на 2 ноября 2021 года: до +5 градусов, местами сильный ветер

Какая погода будет в Мурманске и области 2 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ожидается облачная с прояснениями погода.

Ожидается облачная с прояснениями погода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 ноября в Мурманской области обещает быть теплым, но не безветренным. В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1, днем от 0 до +5 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Выходя на улицу, стоить быть осторожными, так как на дорогах сохраняется гололедица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рядом с Териберкой медведь перебежал дорогу перед автобусом с туристами. Познакомиться с людьми поближе хищник не захотел (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru