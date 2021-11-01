Прогноз погоды в Мурманске и области на 2 ноября 2021 года: до +5 градусов, местами сильный ветер

Ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 ноября в Мурманской области обещает быть теплым, но не безветренным. В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1, днем от 0 до +5 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Выходя на улицу, стоить быть осторожными, так как на дорогах сохраняется гололедица.

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