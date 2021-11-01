Жители Мурманской области могут поддержать Александра Любимова в конкурсе "Народный участковый-2021""

Александр Любимов стал лучшим участковым Мурманской области в 2021 году.

Начался финальный этап конкурса "Народный участковый", который проходит при сотрудничестве МВД России и "Комсомольской правды".

На всероссийском соревновании Мурманскую область представит полицейский из Мончегорска Александр Любимов. Он с детского сада мечтал работать участковым и сейчас говорит, что ни в какое другое подразделение уходить не хочет. Подробнее о лучшем участковом Заполярья можно прочитать здесь.

Поддержать Александра Любимова можно с 1 по 10 ноября на сайте "КП".

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