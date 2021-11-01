Федор Денисов ушел с должности руководителя Фонда капитального ремонта Мурманской области

Федор Денисов возглавлял Фонд капитального ремонта год. Фото: правительство Мурманской области
Федор Денисов ушел с должности директора Фонда капитального ремонта Мурманской области. Эту информацию "КП"-Мурманск" подтвердили в фонде.
Вместо него делами будет заниматься с приставкой и.о. Юлия Барсукова. Нового директора выберут на конкурсной основе.
Федор Денисов возглавил Фонд капремонта в сентябре 2020 года. До него в этой должности работали четыре человека.
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