Федор Денисов ушел с должности руководителя Фонда капитального ремонта Мурманской области

Федор Денисов возглавлял Фонд капитального ремонта год. Фото: правительство Мурманской области

Федор Денисов ушел с должности директора Фонда капитального ремонта Мурманской области. Эту информацию "КП"-Мурманск" подтвердили в фонде.

Вместо него делами будет заниматься с приставкой и.о. Юлия Барсукова. Нового директора выберут на конкурсной основе.

Федор Денисов возглавил Фонд капремонта в сентябре 2020 года. До него в этой должности работали четыре человека.

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