В Мурманске обустроили кинологическую площадку

До конца этого года в Мурманске должны появится еще две кинологические площадки.

В Мурманске в районе дома № 18 на улице Хлобыстова завершили строительство кинологической площадки. Ее создали в рамках плана по благоустройству областного центра «Наш Мурманск».

- На объекте установлены современные элементы для дрессировки и занятий спортом с питомцами. Есть необходимое место для выгула собак. В целях безопасности территория огорожена высоким забором, есть специальный тамбур, который не позволит животному самостоятельно покинуть площадку. Кроме того, смонтированы дог-боксы с пакетами для уборки и плотно закрывающиеся урны для сбора отходов, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Для владельцев собак на территории кинологической площадки также установлены удобные скамейки для отдыха. До конца этого года в Мурманске должны появиться еще две кинологические площадки.

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