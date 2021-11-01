В Мурманской области не хватает водителей

В Мурманской области не хватает почти 1 700 водителей на новых вакансиях. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне Дня работника автомобильного и городского транспорта служба исследований hh.ru проанализировала почти 300 000 вакансий водителей, открытых в России с января 2021 года.

По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на водителей в нашей стране возрос почти в два раза. Вместе с этим стала больше и зарплата.

Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для водителей, составляет 67 700 рублей. При этом в регионах - лидерах по этому показателю водителям предлагают на треть больше (например, в Республике Тыва – 94 000 рублей).

Сумма существенно зависит не только от региона трудоустройства, но и от специализации. Так, на самое высокое вознаграждение могут рассчитывать водители самосвала (90 200 рублей в месяц), такси (81 000 рублей в месяц) и грузового транспорта (80 300 рублей в месяц). Особенно нуждаются в водителях на Северо-Западе страны. В Мурманской области не хватает почти 1 700 водителей на новых вакансиях.

По данным исследования, работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой соискателей. В среднем на одну вакансию водителя в России сегодня приходится 2,5 резюме.

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