В мурманском автобусе кондуктор заставляла мать надеть маску ребенку-астматику

По словам женщины, кондуктор разговаривала грубо. Фото: vk.com/mintrans_51

В мурманском автобусе № 10 на днях произошел неоднозначный инцидент. Женщина сообщила в соцсетях о том, что кондуктор потребовал надеть маску ее ребенку-астматику.

- Я находилась в автобусе с 6-летним ребенком, маска была только на мне. Я отказалась надевать средство защиты ребенку, так как, согласно ВОЗ, дети до 12 лет могут не носить маски в общественных местах, к тому же мой ребенок - астматик и ему категорически запрещено их носить, - написала северянка в паблике "Мурманск".

Кондуктор потребовал подтверждения, что ребенок действительно астматик, однако его мать отказалась показать какие-либо медицинские документы. По словам женщины, кондуктор разговаривала грубо.

Гендиректор АО "Электротранспорт" сообщил, что по данному факту проводится проверка.

- На сегодняшний день дети старше 7 лет должны носить маску в общественном транспорте. В данном случае нужно решать ситуацию с Роспотребнадзором, - отметил в разговоре с "КП"-Мурманск" Сергей Коробков.

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