За сутки в Мурманской области 275 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 17 185 пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 1 ноября 2021 года, за последние сутки 275 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 79 251 человек, количество летальных исходов - 2330 (+6 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+137, всего 37724), Североморск (+29, всего 6927) и Кольский район (+20, всего 3547).

Выздоровели 59 736 северян, на лечении остаются 17 185 пациентов.

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