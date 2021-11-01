Полицейского из Архангельской области Владимир Колокольцев наградил медалью за спасение тонущих детей

Глава МВД России поблагодарил присутствующих за ответственное отношение к делу и незаурядные личные качества. Фото: 51.мвд.рф

1 ноября министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию, вручив государственные и ведомственные награды 30 стражам порядка за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших.

В мероприятии приняли участие представители различных подразделений из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей.

Так, медалью МВД России «За смелость во имя спасения» наградили старшего инспектора по особым поручениям УРЛС УМВД России по Архангельской области майора внутренней службы Сергея Волошаненко, который спас двоих тонущих детей.

- Полицейский находился в отпуске вместе с двухлетним сыном в поселке Витязево Краснодарского края. Он увидел, что примерно в 40 метрах от берега перевернулся надувной матрас, на котором находились малыши. Полицейский бросился им на помощь. Первой спас четырехлетнюю девочку. Передав ее матери, принялся искать ушедшего под воду трехлетнего мальчика. Несколько раз нырнув, заметил его на дне, поднял и вынес на берег. Ребенок был без сознания. Полицейский оказал ему первую помощь, и тот открыл глаза, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Глава МВД России поблагодарил присутствующих за ответственное отношение к делу и незаурядные личные качества. Затем были оглашены указ президента и ведомственные приказы.

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