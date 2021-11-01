Погода в Мурманской области на неделю: до +5 градусов, местами небольшой снег и ветер

Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Начало ноября в Мурманской области будет довольно теплым. Так, согласно данным Росгидрометцентра, в столице Заполярья температура воздуха днем будет плюсовой в течение недели.

- Со 2 по 4 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от -4 до +2, днем от 0 до +5, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Затем интенсивность осадков должна увеличиться, ветер усилится. Температура воздуха составит от -2 до +3. На дорогах сохраняется гололедица.

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