В Кировске пройдут всероссийские лыжные соревнования «Хибинская гонка»

В стартах примут участие около 400 спортсменов из более чем 20 регионов страны.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
С 17 по 21 ноября в Кировске пройдут всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка». Об этом сообщила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.
- Соревнования являются традиционными, участие в них принимают сильнейшие лыжники со всей страны, – отметила министр. – «Хибинская гонка» каждый год фактически открывает большой соревновательный лыжный сезон в России.
Спортсмены будут соревноваться в спринте классическим стилем, индивидуальной гонке свободным и классическим стилем. Мужчины пробегут дистанцию 10 километров, женщины – 5 километров. В стартах примут участие около 400 спортсменов из более чем 20 регионов страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Павел Кулижников привез в Мурманскую область "серебро" с Чемпионата России по конькобежному спорту. Спортсмен одержал победу на дистанции 500 метров (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru