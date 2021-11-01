В Кировске пройдут всероссийские лыжные соревнования «Хибинская гонка»

В стартах примут участие около 400 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 17 по 21 ноября в Кировске пройдут всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка». Об этом сообщила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

- Соревнования являются традиционными, участие в них принимают сильнейшие лыжники со всей страны, – отметила министр. – «Хибинская гонка» каждый год фактически открывает большой соревновательный лыжный сезон в России.

Спортсмены будут соревноваться в спринте классическим стилем, индивидуальной гонке свободным и классическим стилем. Мужчины пробегут дистанцию 10 километров, женщины – 5 километров. В стартах примут участие около 400 спортсменов из более чем 20 регионов страны.

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