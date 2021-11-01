На выезде из Мурманска вспыхнул грузовик

Причина пожара выясняется. Фото: vk.com/murmansk_dtp
1 ноября в Мурманске на Ленинградском шоссе загорелся грузовик. Языки пламени объяли кабину машины, из которой валил черный дым. Похоже, от нее уже ничего не осталось.
- Возгорание ликвидировано в 12.57. На место происшествия выезжало два отделения пожарно-спасательных подразделений Мурманской области, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе регионального МЧС.
Пострадал ли кто-то в пожаре, пока неизвестно. Причина возгорания устанавливается.
Напомним: "Электротранспорт" прокомментировал ситуацию с загоревшимся троллейбусом в Мурманске. О задымлении сообщили северяне в соцсетях.
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