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Происшествия1 ноября 2021 13:32

В Мурманске водитель Honda сбил на пешеходном переходе женщину

Родные и близкие серьезно пострадавшей северянки ищут свидетелей аварии
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Известно, что на одежде женщины не было световозвращающих элементов.

Известно, что на одежде женщины не было световозвращающих элементов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 29 октября в центре Мурманска сбили 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по "зебре".

- В 07.12 в районе дома № 5 на улице Академика Книповича водитель Honda, двигаясь в сторону улицы Шмидта, допустил наезд на пешехода. После ДТП пострадавшую доставили в медицинское учреждение города. По данному факту проводится проверка. Известно, что на одежде женщины не было световозвращающих элементов, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сейчас родные и близкие северянки ищут очевидцев аварии. Те, кто видел ДТП, могут написать Анастасии Владимировой.

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