Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 ноября 2021 года составило 2330 человек

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 79 251 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 ноября 2021 года - 2330 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 6 человек. Это минимальный показатель за последние недели.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 309 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 275 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 79 251 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Оленегорск.

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