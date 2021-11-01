В Полярных Зорях парни угнали экскаватор

Молодые люди взяли экскаватор, чтобы покататься. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел полиции Полярные Зори обратился мужчина с заявлением о пропаже экскаватора. Он припарковал машину на строительной площадке на улице Партизан Заполярья.

На месте происшествия началось расследование. Полицейские обошли территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также следы протектора шин и обуви.

Похитителями оказались ранее не судимые местные жители 1999 и 2002 годов рождения.

– Молодые люди пояснили, что, гуляя по ночному городу, увидели стоящий на строительной площадке экскаватор. Внутри кабины они обнаружили ключи в замке зажигания. Воспользовавшись беспечностью владельца экскаватора, северяне решили покататься на спецтехнике. Накатавшись, злоумышленники, бросили строительную технику у одного из домов, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Теперь молодым угонщикам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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