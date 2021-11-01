В Мурманске увеличено время работы мобильных пунктов по вакцинации от коронавируса и гриппа

С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мобильные пункты вакцинации от гриппа и коронавируса в Мурманской области перешли на ежедневный режим работы с 11.00 до 21.00.

Как объясняет Мурманский региональный оперативный штаб по коронавирусу, это связано с повышенным запросом на вакцинацию от жителей и для предупреждения формирования очередей.

Напомним, что в Мурманске работают три мобильных пункта: ТЦ "Форум" (Кольский 134) ТЦ "Плазма" (ул. Рогозерская, 4) ТЦ "Молл" (пр. Ленина, 32).

С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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