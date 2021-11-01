В Мурманской области ответят на вопросы про нерабочие дни и QR-коды

Жители Мурманской области смогут задать вопросы про нерабочие дни и ковидные ограничения. Фото: Иван Макеев

1 ноября в 18.00 состоится прямой эфир с участием губернатора Андрея Чибиса и главного врача областного Центра специализированных видов медпомощи Аркадия Амозова.

- В связи с наступлением нерабочих дней северяне задают много вопросов, связанных с правилами работы в новых условиях, поддержкой бизнеса и вакцинацией. Поэтому вместе с Аркадием Амозовым ответим на вопросы. Задать их можно будет во время эфира или под анонсом на моих страницах в соцсетях, - сообщил Андрей Чибис.

Посмотреть эфир можно будет в "ВКонтакте" и в Instagram.

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