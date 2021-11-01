"Электротранспорт" прокомментировал ситуацию с загоревшимся троллейбусом в Мурманске

В АО "Электротранспорт" отреагировали на ситуацию.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Утром понедельника 1 ноября в соцсетях появилась информация, что в Мурманск произошел пожар в троллейбусе.
- Доброе утро начинается не с кофе. Троллейбус маршрут №4 загорелся. Пришлось всем весело покинуть транспорт, - написал Олег Станиславович в паблике "Мурманск".
В АО "Электротранспорт" быстро отреагировали на ситуацию и сообщили, что возгорания на самом деле не было. В троллейбусе возникла техническая неисправность тормозов, транспорт заменен на резервный.
Напомним: в Мурманске автобус с пассажирами вылетел на тротуар. Общественный транспорт снес часть ограждения.
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