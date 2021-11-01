"Электротранспорт" прокомментировал ситуацию с загоревшимся троллейбусом в Мурманске

В АО "Электротранспорт" отреагировали на ситуацию. Фото: Олег ФИЛОНОК

Утром понедельника 1 ноября в соцсетях появилась информация, что в Мурманск произошел пожар в троллейбусе.

- Доброе утро начинается не с кофе. Троллейбус маршрут №4 загорелся. Пришлось всем весело покинуть транспорт, - написал Олег Станиславович в паблике "Мурманск".

В АО "Электротранспорт" быстро отреагировали на ситуацию и сообщили, что возгорания на самом деле не было. В троллейбусе возникла техническая неисправность тормозов, транспорт заменен на резервный.

Напомним: в Мурманске автобус с пассажирами вылетел на тротуар. Общественный транспорт снес часть ограждения.

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