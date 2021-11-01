Трассу Мишуково - Снежногорск перекроют из-за взрывов

На трассе Мишуково - Снежногорск будут взрывать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 и 5 ноября с 17.00 до 18.00 будет закрыт участок автодороги Мишуково - Снежногорск.

Как сообщил Мурманскавтодор, причина перекрытия – проведение взрывных работ на строительстве комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск.

При необходимости работы могут затянуться. Резервное время ограничения движения - с 18.00 до 19.00.

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