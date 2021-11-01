От гриппа в Мурманской области привились 95 тысяч человек

29 тысяч юных северян привились от гриппа в Мурманской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области параллельно с вакцинацией от коронавируса идет кампания против гриппа.

- В регионе работает 59 пунктов, в них создано 70 бригад, в том числе 28 детских. От гриппа привились 95 тысяч человек, в том числе 29 тысяч детей, - сообщила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен на 57%.

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