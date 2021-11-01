Во Всероссийской переписи населения приняли участие 300 тысяч жителей Мурманской области

Половина северян прошли перепись на Госуслугах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре в Мурманской области началась Всероссийская перепись населения. Впервые ее можно будет пройти в цифре.

- На данный момент в ней приняло участие более 300 тысяч человек. 50% от этого числа воспользовались Госуслугами, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Цифровая перепись будет длиться до 8 ноября.

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