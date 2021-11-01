В Мурманской области выявили 80 нарушений ковидных ограничений в кафе, клубах и магазинах

В Мурманской области будут проверять учреждения на соблюдение ковидных ограничений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области за последние дни провели 400 проверок разных организаций - кафе, клубов, торгово-развлекательных центров - на соблюдение ковидных ограничений.

- Было выявлено около 80 нарушений. Это и отсутствие масок, и отсутствие QR-кодов, и работа после 23.00. Мы эти проверки продолжим, правила должны соблюдать все, кто не соблюдает - подставляет, создает угрозу для жизни других. Все те, кто нарушит правила, будут привлечены к жесткой ответственности, - прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Перед выходными полицейские проверили несколько клубов, три работали после 23.00.

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