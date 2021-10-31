Знаток из Мурманска впервые сыграет в финальной игре клуба "Что? Где? Когда?"

Северяне могут поболеть за нашего земляка. Фото: личный архив

31 октября в 22.00 на "Первом канале" покажут финальную игру клуба "Что? Где? Когда?", в которой впервые примет участие мурманчанин - одним из знатоков стал пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта, экс-редактор "КП"-Мурманск" Алексей Бакуменко.

За победу будет бороться команда Андрея Козлова, в которой наш земляк дебютировал весной этого года. Мурманчанина заметили в команде «Норманны» и пригласили в «Что? Где? Когда?».

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