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Происшествия31 октября 2021 19:29

В Североморске без горячей воды и теплоснабжения остались жильцы 27 домов

Под отключение в том числе попали две школы и детский сад
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Аварию устраняют специалисты. Фото: ГУ МЧС по МО

Аварию устраняют специалисты. Фото: ГУ МЧС по МО

Вечером 31 октября в Североморске попали под отключение отопления и горячей воды 27 домов, включая три социально значимых объекта. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

- Горячее водоснабжение и теплоснабжение отсутствуют в домах на улицах Комсомольской, Флотских строителей, Генерала Фулика (количество зарегистрированного населения - 3370 человек, из них 674 - несовершеннолетние, 3 социально значимых объекта - СОШ № 11, ДОУ №3 и Североморская школа полного дня), - отметили в ведомстве.

На место аварии выехала бригада АО МЭС, «СТС» в составе 5 человек и 3 единиц техники.

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