В Мурманске под колеса авто попал перебегавший дорогу мужчина

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ночью 31 октября в Мурманске на улице Первомайской попал под колеса автомобиля пешеход. Как сообщили очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП", пострадавший был в капюшоне и не заметил машину, несмотря на то, что водитель ему сигналил.

- Мужчину сбили, когда он переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Он доставлен в медицинское учреждение Мурманска. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в ДТП на дороге Пиренга-Ковдор погиб человек. Трех пострадавших увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Мурманска произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Один из автомобилей сильно поврежден (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru