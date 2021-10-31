Павел Кулижников привез в Мурманскую область "серебро" с Чемпионата России по конькобежному спорту

Успешное выступление на Чемпионате России - один из этапов отбора конькобежцев в олимпийскую команду страны. Фото: gov-murman.ru

С 27 по 31 октября в Конькобежном центре «Коломна» прошел Чемпионат России по отдельным дистанциям в конькобежном спорте. В соревнованиях приняли участие 120 лучших ледовых скороходов из разных регионов страны, в том числе из Мурманской области.

Так, конькобежец Павел Кулижников, который выступал от Заполярья, занял второе место на дистанции в 500 метров, получив серебряную медаль.

Соревнования являются квалификационными на первые международные старты сезона 2021/2022 годов – этапы Кубка мира в ноябре и декабре. Успешное выступление на Чемпионате России - один из этапов отбора конькобежцев в олимпийскую команду страны.

Напомним: в прошлом году Павел Кулижников побил мировой рекорд на Чемпионате Европы.

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