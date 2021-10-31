За сутки в Мурманской области 282 человека заболели коронавирусом

На лечении с ковидом остаются 17 115 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 31 октября 2021 года, за последние сутки 282 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 78 976 человек, количество летальных исходов - 2324 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+116, всего 37587), Мончегорск (+33, всего 6428) и Североморск (+30, всего 6898).

Выздоровели 59 537 северян, на лечении остаются 17 115 пациентов.

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