В Кольском районе завершены поиски трех рыбаков

Мужчин обнаружили спасатели. Фото: vk.com/spasinfo51

В Кольском районе на озере Лейна искали трех рыбаков. О мужчинах забеспокоились, когда они не вернулись домой в назначенный день, 29 октября. На рыбалку они уехали 21 октября.

К счастью, поиски завершились успешно. Об этом сообщили спасатели.

- В 13.30 31 октября сотрудники Мурманского арктического комплекса аварийно-спасательного центра МЧС России нашли потерявшихся северян. Состояние мужчин удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

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