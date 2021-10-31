Жителям Мурманской области рассказали, чем заняться на удаленке

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести нерабочие дни дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области начались нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября. Северяне ходят в общественные места с QR-кодом или его заменой наготове, а жители старше 60 лет ушли на самоизоляцию.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести нерабочие дни дома. Важно ограничить контакты с другими людьми, чтобы объявленные выходные положительно повлияли на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу.

О том, как с пользой провести дни на самоизоляции, рассказал "Мурманскому вестнику" мурманский журналист и организатор международного кинофестиваля телефильмов и телепрограмм «Северный характер» Юрий Ерофеев.

- Удаленка учит собранности и ответственности. В короткий период и дистанционно надо донести до коллег основные мысли, убедительные аргументы, - отметил он. - Не знаю, к счастью или нет, но «нерабочие» дни у меня будут насыщенными и рабочими. Подготовка к международному кинофестивалю «Северный характер» выходит на финишную прямую. Так что будем работать, и с соблюдением мер безопасности, и частично в дистанционном формате.

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