Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" исполнила свою мечту в Мурманской области

Заполярье порадовало Татьяну первым для нее снегом в этом году. Фото: www.instagram.com/tanyababenkova/

Актриса Татьяна Бабенкова, исполнительница одной из главных ролей в сериале "Полицейский с Рублевки", прилетела в Мурманскую область, где сбылась ее мечта. Девушка хотела побывать в Териберке, и ее желание исполнилось.

- У меня есть блокнот, куда я записываю свои мечты, и они сбываются или я их "сбываю", но самое интересное, что все происходит легко и вовремя. Я живу в самом красивом номере отеля в Териберке. Я мечтала увидеть места, где снимался «Левиафан», и я здесь, на краю света, - отметила актриса в своем Instagram.

Также Заполярье порадовало Татьяну первым для нее снегом в этом году.

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