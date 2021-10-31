На автодороге "Салла" ограничили движение транспорта

Ограничение ввели для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов.
Фото: Иван Макеев
В МЧС по Мурманской области предупреждают водителей об ограничении движения на автодороге "Салла". Проезд закрыт по погодным условиям.
- 31 октября с 03.00 введено ограничение движения по автомобильной дороге "Салла" (с нулевого по 166-й километр) для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов из-за сильной гололедицы, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним: в МЧС назвали источник прогремевшего по Мурманску взрыва. Северяне отмечают, что их дома шатало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП на дороге Пиренга - Ковдор погиб человек. Троих пострадавших увезли в больницу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru