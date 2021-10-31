На автодороге "Салла" ограничили движение транспорта

Ограничение ввели для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов. Фото: Иван Макеев

В МЧС по Мурманской области предупреждают водителей об ограничении движения на автодороге "Салла". Проезд закрыт по погодным условиям.

- 31 октября с 03.00 введено ограничение движения по автомобильной дороге "Салла" (с нулевого по 166-й километр) для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов из-за сильной гололедицы, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним: в МЧС назвали источник прогремевшего по Мурманску взрыва. Северяне отмечают, что их дома шатало.

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