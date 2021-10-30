В ДТП на дороге Пиренга-Ковдор погиб человек

Один человек погиб и трое пострадал в ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 30 октября в Мурманской области произошла смертельная авария.

- По предварительной информации, около 18 часов на 92 километре автодороги Пиренга-Ковдор произошло столкновение двух транспортных средств: "Лада Гранта" и "ВАЗ-2112". Один человек погиб на месте, трое получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

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