Следователи не стали возбуждать уголовное дело по найденным на "Серебрянке" сгоревшим останкам женщины

Рядом с телом лежали сумочка с документами, личные вещи, телефон и бутылка из-под розжига. Фото: Илья Елбакидзе

В конце июля грибник нашел на 8-м километре автодороги Кола - Серебрянские ГЭС обгоревшее тело. Рядом была бутылка из-под жидкости для розжига.

Следком провел проверку и не стал возбуждать уголовное дело. Как сообщили в ведомстве, смерть женщины не носит криминальный характер. 47-летняя северянка состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

- На момент смерти других людей рядом не было, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

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