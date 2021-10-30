В Мурманске нашли нарушающие ковидные ограничения бары и кафе

УМВД по Мурманской области проверило кафе, бары и рестораны в Мурманске на соблюдение ковидных ограничений. Рейды прошли вечером 29 октября и коснулись 15 учреждений. Были выявлены 3 заведения, которые осуществляли свою деятельность после 23 часов в нарушении постановления правительств, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По итогам рейда составили три административных протокола по 20.6.1 КРФоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Физическим лицам по ней грозит до 50 тысяч рублей, юридическим - до 300 тысяч рублей. Напомним: концерт группы The Hatters в Мурманске прошел с нарушением ковидных ограничений.

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