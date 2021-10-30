Студия Артемия Лебедева разработала для Териберки дизайн-код

Для Териберки разработали дизайн код. Фото: правительство Мурманской области

Студия Артемия Лебедева разрабатывает дизайн-код не только для Мурманска, но и для Териберки. Последний уже представили жителям села и туроператорам.

- Архитекторы студии Артемия Лебедева провели, действительно, масштабную работу, провели здесь много времени в разные сезоны, изучали историю, знакомились с местными жителями, погружались в архив. Я думаю, именно поэтому сегодня аудитория позитивно приняла предлагаемый дизайн-код, люди готовы придерживаться этих правил и менять облик объектов уже сейчас, потому что предложены, действительно, красивые природные цвета, интересные решения для рекламы, даже таблички с номерами домов не остались без внимания, – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Благодаря дизайн-коду общий вид Териберки должен стать гармоничнее, ведь появится список рекомендаций для оформления вывесок, ограждений, вывесок, архитектуры и т.д. Прописываются и цвета для конструкций, и какие материалы лучше использовать и т.д.

- Нам важно донести до жителей, что внедрение дизайн-кода – это не однодневная история, и никто не потребует от них завтра же снимать свои вывески и перекрашивать здания. Процесс изменений должен идти в комфортном органичном темпе. Например, к нам уже подошел один из местных туроператоров и предложил свою базу отдыха как пилотную площадку, – пояснила руководитель проектов студии Артемия Лебедева Ирина Арон. Напомним: о разработке дизайн-кода стало известно, когда был создан природный парк "Териберка."

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