Елена Ковальчук стала главой Кандалакши

Михаил Павлов встретился с новой главой Кандалакши Еленой Ковальчук. Фото: Совет депутатов Кандалакши

В сентябре 2021 года глава Кандалакши Михаил Павлов был избран депутатом облдумы. Поэтому его на посту главы города сменит Елена Ковальчук, за которую единогласно проголосовали депутаты горсовета.

- Более сорока лет Елена Владимировна работает в сфере образования и более десяти лет возглавляет 2-ю школу. Это опытный и, главное, переживающий за судьбу города человек. Как и я в предыдущие шесть лет, Елена Владимировна будет работать на неосвобождённой основе, оставаясь директором своей родной школы. С учетом того, что в прошлом году мы ликвидировали администрацию города, это будет возможно, - прокомментировал кадровое решение Михаил Павлов.

Он пообещал оказать Кандалакше помощь в решение важного вопроса - бюджета на 2022 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС Мурманской области: "Выходить на лед Семеновского озера еще нельзя". Спасатели предупреждают, что водоем не замерз (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru