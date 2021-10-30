Жительница Мурманска избила бывшего мужа металлическим костылем

Женщина схватила костыль, которым пользовался ее бывший муж. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Врачи одной из мурманских больниц сообщили в полицию о 49-летнем мужчине, которого ночью привезли на скорой с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Оказалось, что он пострадал от рук бывшей жены.

- Подозреваемой оказалась 49-летняя уроженка Мурманска, ранее не привлекавшаяся к уголовной и административной ответственности. Было установлено, что потерпевший и подозреваемая ранее состояли в браке, но развелись из-за часто возникающих конфликтов, однако вынужденно продолжали проживать в одной квартире. В тот вечер, по словам женщины, он нелицеприятно и оскорбительно отозвался об ее матери, поэтому она схватила металлический костыль, которым пользовался бывший муж и ударила им несколько раз северянина по голове, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжелого вреда здоровью). Сейчас мурманчанка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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