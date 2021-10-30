За сутки в Мурманской области 287 человек заболели коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Мурманске растет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 30 октября 2021 года, за последние сутки 287 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 78 684 человека, количество летальных исходов - 2315 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+109, всего 37471), Мончегорске (+30, всего 6395) и Оленегорск (+28, всего 4415).

Выздоровели 59 322 северян, на лечении остаются 17 057 пациентов.

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