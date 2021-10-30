Из-за укладки асфальта на Прибрежной дороге в Мурманске собираются километровые пробки

Вечерний затор растянулся по Прибрежной дороге. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске не успели закончить ремонт дорог до снега. Поэтому северяне наблюдают картину, что на дорогах дымится свежий асфальт, работает спецтехника. А машины собираются в километровые пробки.

Такая неприятная ситуация случилась на Прибрежной дороге: вечером 29 октября затор растянулся от выезда к улице Фадеев Ручей до авторынка. Некоторые водители простояли в пробке порядка 40 минут.

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