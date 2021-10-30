В Мурманске пройдет первая книжная ярмарка

Книжная ярмарка начнется в Мурманской областной научной библиотеке в 12.00 30 октября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

30 октября в Мурманской областной библиотеке пройдет первая большая книжная ярмарка. Начнется она в 12.00, а закончится уже к 22.00.

- Это уникальная возможность встретиться с такими авторами, как Никита Аверин и Макс Глебов, Дарья Сойфер и Мария Метлицкая, Тим Скоренко, Александр Рыжов и Андрей Буторин. Кроме того, в рамках ярмарки с лекцией о скандинавских детективах выступит Екатерина Лавринайтис – переводчик романов норвежского автора Ю Несбе, - сообщили организаторы ярмарка.

Также посетителей ждут мастер-классы, например, по созданию блокнотов и литературных произведений, квесты, игры, показы кинофильмов, презентации книг, выставки, церемония подведения итогов и награждения победителей регионального конкурса «Книга года» и многое другое.

Программу ярмарки можно посмотреть здесь.

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