В Апатитах тушили пожар на местной ТЭЦ

Пострадавших в пожаре нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 29 октября пожарные работали на Апатитской ТЭЦ.

Как сообщили в МЧС по Мурманской области, сообщение о пожаре поступило в 19.20, а в 19.58 возгорание локализовали.

- В производственном помещении Апатитской ТЭЦ произошло самовозгорание угольной пыли. Оперативно на место прибыл пожарный расчет. Инцидент не повлиял на работу основного оборудования. Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, - сообщила Анастасия Вечирко, пресс-секретарь филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».

Пострадавших нет, персонал не эвакуировали.

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