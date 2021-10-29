В Апатитах тушили пожар на местной ТЭЦ

Пострадавших в пожаре нет.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером 29 октября пожарные работали на Апатитской ТЭЦ.
Как сообщили в МЧС по Мурманской области, сообщение о пожаре поступило в 19.20, а в 19.58 возгорание локализовали.
- В производственном помещении Апатитской ТЭЦ произошло самовозгорание угольной пыли. Оперативно на место прибыл пожарный расчет. Инцидент не повлиял на работу основного оборудования. Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, - сообщила Анастасия Вечирко, пресс-секретарь филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1».
Пострадавших нет, персонал не эвакуировали.
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