В МЧС назвали источник прогремевшего по Мурманску взрыва

Некоторые дома в Ленинском округе пошатнуло, стекла задрожали. Фото: правительство МО

Жители Мурманска подняли тревогу в соцсетях, после того, как услышали сильный взрыв. Взрывная волна была серьезной, некоторые дома в Ленинском округе пошатнуло, стекла задрожали. Северяне отметили, что взрыв чувствовался на улице Саши Ковалева, Миронова, Гагарина, на проспекте Героев-североморцев и у моста через Кольский залив.

- У меня в доме вставка кирпичная, нормально приняла. А вот ведро мусорное, проскакало до холодильника, - поделился в паблике "Мурманск ДТП ЧП" Александр Студенков.

Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе МЧС России по Мурманской области, в регионе проводились плановые работы на угольном терминале, так что повода для паники нет.

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