За сутки в Мурманской области 285 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 16 988 пациентов. Фото: Павел КЛОКОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 29 октября 2021 года, за последние сутки 285 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 78 872 человека, количество летальных исходов - 2307 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+96, всего 37362), Кандалакшский район (+41, всего 5674) и Оленегорск (+33, всего 4387).

Выздоровели 59 112 северян, на лечении остаются 16 988 пациентов.

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