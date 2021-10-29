В Мурманской области при строительстве дороги украли полезные ископаемые на 114 миллионов рублей

Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего гендиректора строительной компании и неустановленного лица. Фото: Алексей БУЛАТОВ

62 военная прокуратура гарнизона выявила факт крупного хищения полезных ископаемых в Мурманской области.

Так, в январе 2020 года АО «Главное управление обустройства войск», исполняя госконтракт, привлекло субподрядчика для строительства дороги к одному из военных городков в Оленегорском районе.

- Когда работы были выполнены, руководитель строительной фирмы предъявил к оплате фиктивные документы о приобретении якобы на свои деньги песка и песчано-гравийной смеси на сумму около 79 миллионов рублей, использовавшихся при возведении объекта. На самом деле строительный материал объемом свыше 76 тысяч кубометров был незаконно добыт на землях Министерства обороны, - сообщили в генеральной прокуратуре РФ.

Таким образом, государству был причинен ущерб в размере более 114 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего гендиректора строительной компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и неустановленного лица – по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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